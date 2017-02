Doctor Who: Ben Whishaw è in pole position per il ruolo del Dottore

Non c’è dubbio chesia la serie con il maggior numero di attori protagonisti, tutti al lavoro sullo stesso ruolo. Dopo la notizia dell’abbandono di, il personaggio del Dottore dovrà trovarsi un nuovo volto: il candidato principale sembra essere

Come sarà il tredicesimo dottore? Anzi, chi sarà? Le notizie circolate in rete sono moltissime e, a quanto pare, non è ancora giunto il momento in cui il ruolo passerà nelle mani di una attrice, nonostante lo stesso Capaldi si sia esposto a favore di Frances de la Tour.

Nella giornata di oggi si è diffusa la notizia secondo la quale il nuovo protagonista di Doctor Who sarebbe Ben Whishaw, come confermato da Entertainment Weekly. L'attore, conosciuto dai più per aver interpretato il ruolo di Q negli ultimi film dedicati all'agente segreto James Bond, è quotatissimo anche dai principali siti di scommesse.

Come vi sembra come scelta? Quale sarebbe la vostra? Scrivetelo nei commenti e restate con noi per tutti gli aggiornamenti su Doctor Who!