Doctor Who: David Tennant vuole Olivia Colman come prossimo Dottore

La decima stagione delsi avvicina sempre di più e, ormai, tutti i fan della serie sanno che i prossimi episodi saranno gli ultimi in cui vedremoindossare i panni dell'iconico personaggio. L'identità del prossimo Dottore è ancora sconosciuta, ma l'ex protagonistaha già le idee ben chiare.

Sembra, infatti, che questa volta ci sia una voce ancora più forte che si augura che il prossimo Dottore sia impersonato da un'attrice.

Già Capaldi si era mostrato favorevole all'idea e ora un'altro attore che ha interpretato il Dottore si è unito al gruppo di coloro che parteggiano per questa possibilità. David Tennant, infatti, ha affermato in una recente dichiarazione che, a suo parere, è tempo per la sua co-protagonista di Broadchurch, Olivia Colman, di prendere in consegna il TARDIS.

Tennant ha dichiarato: "Olivia sarebbe chiaramente una magnifica scelta. Se si hanno le persone giuste che raccontano le storie giuste, allora è assolutamente un'opportunità da cogliere al volo. Le persone che conoscono lo spettacolo e amano lo show, si affezionano molto agli attori che entrano nel ruolo, ma sono anche entusiasti dei cambiamenti e dei rinnovamenti: è così che lo show è riuscito ad andare avanti nel corso degli anni.".

Doctor Who farà il suo ritorno sulla BBC sabato 15 aprile.