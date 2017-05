Doctor Who: 'Knock-Knock', il trailer dell'episodio più pauroso della stagione

Come i fan della serie sanno bene, lo spettacolo britannico di fantascienzaè finalmente tornato con i suoi nuovi episodi dell'attuale ed inedita decima stagione e, da poche ore, il networkha diffuso in rete il nuovo trailer del prossimo episodio della serie che voi, come sempre, potete trovare dopo il salto.

Per la maggior parte, Doctor Who è una serie di fantascienza-fantasy, ma a volte in qualche episodio viene dedicato un po' di spazio anche alla paura. Ad esempio, alcuni dei cattivi più noti della serie, come i Cybermen, i Daleks e naturalmente gli Angeli Piangenti, sono anche quelli che incutono maggiore paura.

Apparsi per la prima volta nel 2007, all'interno dell'episodio intitolato Blink, gli Angeli Piangenti sono statue di pietra alate che possono muoversi a velocità incredibili, ma solo quando non le si guarda direttamente. Possono rubare la forza vitale di una persona e il loro intervento può essere fatale. Questi sinistri personaggi sono riapparsi più volte da quel primo episodio, portando sempre a delle conseguenze terrificanti.

In una mossa a sorpresa, nell'episodio della prossima settimana del Doctor Who, i fan avranno la possibilità di rivedere queste creature quasi dieci anni dopo la loro prima apparizione. L'episodio, dal titolo Knock-Knock, segue la nuova compagna del Dottore, Bill (Pearl Mackie), intenta a risolvere un'inquietante situazione in un vecchio edificio spettrale, affiancata dai suoi amici. Interessante è il fatto che l'edificio che vediamo nella puntata è il medesimo che viene mostrato in Blink.