Doctor Who: Missy tornerà nella decima stagione

Gran parte della discussione che si è sviluppata attorno ariguardava l’addio dell’attore protagonista. Ma cosa succederà a, l’attrice che interpreta Missy? Scopritelo guardando un nuovo, piccolo video.

Ok, Peter Capaldi lascerà Doctor Who dopo la decima stagione: è una brutta notizia per tutti i fan della saga, ma questo non impedisce né a loro né a tutti gli altri di godersi la decima stagione della serie, in arrivo tra pochi mesi.

Nella nuova stagione, come già confermato da Steven Moffat e Mark Gatiss, farà il suo ritorno anche Michelle Gomez e il suo personaggio Missy. La notizia è stata confermata dalla stessa attrice in un video pubblicato nel corso della giornata di oggi: come andrà il primo incontro tra il villain e il nuovo companion del dottore, Bill?

Il video è disponibile, come sempre, in fondo alla notizia. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti su Doctor Who!