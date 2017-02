Doctor Who: il nuovo showrunner non è ancora al lavoro

Il 2017 sarà un anno di transizione per: la storica serie, infatti, attraverserà alcuni cambiamenti importanti. Il nuovo showrunner,, però, non sembra essersi ancora messo al lavoro. Vediamo a che punto è la transizione.

La decima stagione di Doctor Who è in arrivo, ma purtroppo non è la cosa più importante che succederà allo show in questo 2017: Steven Moffat, lo showrunner che ha contribuito fortemente alla rinascita della serie, e Peter Capaldi, ultimo attore a interpretare il dottore, lasceranno lo show nelle mani di Chris Chibnall, già autore dell’ottimo Broadchurch.

Il nuovo autore dovrà scegliere un nuovo attore o attrice protagonista, ma secondo quanto rivelato da RadioTimes, non è ancora al lavoro. Chibnall, infatti, è ancora impegnato con il montaggio della terza e ultima stagione di Broadchurch, quindi non ha avuto modo di iniziare i lavori su Doctor Who. Il suo primo incarico, come prevedibile, sarà quello di trovare il successore di Capaldi. Il nuovo dottore, secondo alcune fonti interne, verrà annunciato in autunno, mentre la nuova stagione dovrebbe andare in onda nell'autunno del 2018.

La decima stagione di Doctor Who debutterà su BBC il 15 Aprile, restate con noi per tutti gli aggiornamenti!