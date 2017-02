Doctor Who: il nuovo showrunner sui casting per il prossimo Dottore

Conin partenza dall'iconica serie britannica, i fan sono già alla ricerca di tutte le notizie che possano dare indizi su chi sarà il prossimo attore che andrà a prestare il volto del celeberrimo personaggio e ora il nuovo showrunner da alcune delucidazioni sulle modalità dei casting.

In aggiunta alla sostituzione del protagonista, Doctor Who sta anche sostituendo il suo showrunner con il nuovo arrivato Chris Chibnall, che si occuperà della prossima stagione della serie dopo l'uscita di scena del produttore esecutivo e sceneggiatore Steven Moffat.

Secondo una gran parte dei fan, il prossimo dottore sarà una donna, ma Chibnall dice che gli spettatori non dovrebbero lanciarsi in ipotesi azzardate: "Tratteremo il ruolo in modo tradizionale: prima scriveremo la sceneggiatura e poi si andrà a trovare la persona migliore per quella parte in quello script" - ha detto il futuro showrunner al Telegraph - "Non è la cosa migliore lanciare un'idea così astratta.".

In seguito, Chibnall ha affermato di avere le idee molto chiare di come sarà il prossimo Dottore: "Le possibilità creative sono infinite, ma ho un senso molto chiaro di quello che andremo a fare, senza nemmeno sapere chi sta per interpretare la parte.".

Nonostante queste dichiaazioni di Chibnall, molti fan prevedono cheTilda Swinton impersonerà la prossima, tredicesima e prima donna Dottore.