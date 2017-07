Doctor Who: online il trailer del Christmas Special!

Ilsi troverà faccia a faccia con il proprio passato neldeldi quest'anno. Un nuovo teaser trailer, rilasciato in occasione del San Diego Comic-Con, rivela anche che l'episodio sarà intitolato. Il filmato, come sempre, è disponibile alla visione subito dopo il salto.

Il Dottor Who ha terminato la stagione dieci con l'attuale dottore, Peter Capaldi, intento a cercare disperatamente di mettere in opera la propria rigenerazione. Inciampando uscendo dal TARDIS, si ritrovò fuori con le mani nella neve, affermando che non era pronto ad andare. A quel punto, il primo dottore - interpretato da David Bradley - appare ricordandogli che è inutile cercare di fermare il processo di rigenerazione.

I fan, quindi, sanno già da un po' di tempo che Bradley avrà un ruolo nel prossimo speciale di Natale, che costituisce il momento in cui Capaldi si rigenererà nel tredicesimo dottore, interpretato da Jodie Whittaker. Mentre in questo primo teaser per l'episodio non si vede ancora il personaggio di Bill Potts, sappiamo che la sua partecipazione è stata confermata. Questa è sicuramente una buona notizia per tutti quei fan che ritengono che, fine della stagione 10, non ci sia stato un saluto soddisfacente tra il personaggio di Pearl Mackie e il Dottore.

Doctor Who tornerà su BBC 1 e BBC America questo Natale con l'episodio dedicato, mentre la prossima e undicesima stagione dovrebbe fare il suo debutto verso la metà del 2018.