Doctor Who: Pearl Mackie non è certa di tornare per l'undicesima stagione

Come tutti gli appassionati della serie sanno bene, quest'annoha visto l'entrata in scena di un nuovo personaggio importante, ma in una recente intervista, l'attrice che ricopre il ruolo della nuova compagna del Dottore, ovvero, ha ammesso che non sa se rimarrà nel cast dello spettacolo dopo l'attuale decima stagione.

L'attrice ha fatto il suo debutto con il Dottore di Peter Capaldi, all'inizio della stagione in corso, che sarà anche l'ultima in cui lavoreranno lo stesso Capaldi e lo showrunner Steven Moffat. Nei panni di Bill Potts, la Mackie ha avuto un'immediata impressione positiva sugli spettatori. Alcuni hanno definito la sua chimica con Capaldi come una vera gioia per gli occhi.

Purtroppo, però, sembra che la permanenza dell'attrice all'interno della serie non sia destinata a durare. Il Dottore di Capaldi si rigenererà durante il prossimo speciale di Natale speciale, o forse molto prima, stando alle varie indiscrezioni che circolano in proposito. Con la partenza di Capaldi, si sono diffuse anche voci insistenti secondo cui anche la Mackie starebbe per lasciare lo show.

In una recente intervista, l'attrice non ha confermato la notizia, ma ha detto che non era al corrente dei particolari a riguardo: "Non lo so. Beh, non è qualcosa che dipende da me. Non so se rimarrò o meno, ma posso dire che Peter è un meraviglioso Dottore. Credo che la dinamica tra me e lui, ovvero tra il Dottore e Billy, stia funzionando davvero, ma potrebbe funzionare anche con un nuovo Dottore.".