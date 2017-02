Doctor Who: per Peter Capaldi è arrivato il momento di un dottore donna

In seguito all’annuncio dell’addio die al ruolo del Dottore, la discussione sul suo successore è diventata molto accesa. Lo stesso attore ha lanciato la sua personale candidatura: si tratta di, conosciuta per aver partecipato alla saga di film di

Capaldi resterà nei panni del Dottore fino allo speciale di Natale del 2017, episodio in cui molto probabilmente avverrà la reincarnazione e la presentazione del tredicesimo dottore. Nonostante tutti i dottori siano sempre stati interpretati da attori maschi, può darsi che questo sia il momento giusto per un cambio di prospettiva.

Almeno, questo è quello che si augura lo stesso Capaldi, che ha lanciato la sua personale candidatura. Si tratta di Frances de la Tour, attrice che ha interpretato Madame Maxime, la gigantesca maga proveniente dalla scuola di Beauxbatons. Ecco cosa ha dichiarato l’attore:

“Mi sembrava il momento giusto per lasciare lo show, per permettere a qualcun altro di interpretare questo ruolo magnifico. Io vorrei che questo qualcuno fosse Frances de la Tour, vorrei che lei fosse il primo dottore donna.”

Cosa ne pensate? Siete d’accordo con Peter Capaldi? Come vedreste l'attrice in Doctor Who?