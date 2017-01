Doctor Who: Peter Capaldi annuncia il suo addio alla serie!

Molte voci stavano già iniziando a circolare negli ultimi tempi e ora, finalmente, abbiamo la conferma ufficiale da parte del diretto interessato., l'attuale interprete delnella serie, ha annunciato il momento in cui dirà addio all'iconico personaggio.

L'attore ha, infatti, da poco dichiarato che lascerà il ruolo al termine della prossima e decima stagione dello spettacolo. In particolare, Capaldi ha dichiarato: "La prossima stagione del Doctor Who sarà l'ultima per me... Sento che è ora di andare avanti.".

L'attore ha fatto l'annuncio mediante un post pubblicato sulla pagina ufficiale di Twitter della serie e che potete trovare qui sotto.

Secondo l'annuncio, il Doctor Who Christmas Special che verrà trasmesso nel mese di dicembre di quest'anno, sarà l'ultimo episodio in cui vedremo Capaldi vestire le sembianze del Dottore. Nonostante questo addio, però, Capaldi non intende perdere il suo entusiasmo fino alla fine e ha sottolineato che dedicherà tutto se stesso alla serie fino al termine del suo mandato: "Sono ancora Doctor Who!" - ha dichiarato Capaldi - "Stiamo facendo cose veramente epiche! Io non ho ancora finito!".

Ricordiamo che la prossima e decima stagione di Doctor Who farà il suo debutto sulla BBC il 10 aprile 2017.