Doctor Who: lo speciale di Natale batte il record di ascolti di BBC America

Sarà stata l’assenza di un anno, sarà che a Natale siamo tutti più buoni, ma il ritorno diè stato accolto ben oltre le aspettative. Il tradizionale episodio natalizio,, ha registrato il nuovo record di ascolti di

I dati sono ancora più sorprendenti se confrontati con le recensioni della critica, che ha riservato all’episodio un’accoglienza piuttosto tiepida. L’episodio speciale di Doctor Who, invece, si è rivelato essere la trasmissione più vista di BBC America in tutto il 2016.

A dare i dati definitivi è The Wrap: Doctor Who ha raccolto 1,7 milioni di spettatori, di cui circa la metà dalla fascia demografica 18-49, risultando essere anche lo show più chiacchierato sui social media. La decima stagione, l’ultima scritta dal creatore di Sherlock Steven Moffat, arriverà durante la primavera di quest’anno. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti!