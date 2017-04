Doctor Who: Steven Moffat si lamenta dello scarso budget per la serie

Come sappiamo,lasceràal termine della prossima stagione e, sebbene si sia sempre detto pienamente soddisfatto dello spettacolo e nonostante esso abbia sempre goduto di un grande successo, lo showrunner ritiene che la serie avrebbe potuto essere migliore con una semplice aggiunta: i soldi.

In una recente intervista rilasciata a iNews parlando della propria eredità riguardo alla realizzazione di Doctor Who, Moffat ha espresso il suo sconcerto per bilancio concesso allo spettacolo: "C'è un pregiudizio culturale comune, talvolta, secondo cui Doctor Who è solamente un piccolo spettacolo coraggioso nell'orizzonte degli show britannici. Ma in realtà, lo show è uno dei giganti. Lo spettacolo è uno dei più grandi show meno finanziati del nostro paese. Ma perché? Si tratta di uno spettacolo di massa. Noi abbiamo un buon budget, che però è più piccolo rispetto a quello di altri spettacoli che sembrano meno costosi. Noi non abbiamo mai potuto approfittare di un budget superiore, almeno non per gli standard di un colosso del mondo televisivo, quale è la nostra rete. Non penso che questo fatto sia qualcosa di positivo. Vorrei che potessimo mostrare più di tre mostri alla volta!".

Ricordiamo che la prossima e decima stagione di Doctor Who farà il suo debutto sui piccoli schermi britannici e statunitensi nel corso della serata di sabato 15 aprile sui network BBC One e BBC America.