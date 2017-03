Doctor Who: Steven Moffat vuole impegnarsi in qualcosa di totalmente differente

Come tutti i fan più affezionati della serie sanno bene ormai da parecchio tempo, lo showrunnerdirà addio aal termine della prossima e decima stagione della serie. Finora non si sapeva quali sarebbero stati i prossimi progetti dello sceneggiatore, ma in una recente intervista,ha dato ai suoi fan i primi indizi.

Per la prima volta, infatti, Moffat ha accennato a un 'nuovo progetto' su cui sta lavorando, dicendo: "Ho un progetto di cui sono molto entusiasta. Non posso ancora parlarne. Non ho ancora dedicato a questo nuovo lavoro una grande quantità di impegno perché sono ancora assolutamente immerso nella tempesta di Doctor Who. Sto scrivendo il mio ultimo finale proprio in corrispondenza del mio ultimo Speciale di Natale e entrambi mi impegnano molto. Quando avrò terminato il mio lavoro con questa serie, penso che mi troverò in una buona posizione per togliermi finalmente qualche sfizio. Ho alcune cose che voglio fare. Probabilmente farò qualcosa di molto diverso. Mi piacerebbe molto fare qualcosa di completamente differente da quello che ho vissuto con questo grande spettacolo. Ricordo che la prima volta che ho scritto per Doctor Who è stato stimolante e rinfrescante proprio perché avevo scritto commedie per anni. Si potrebbe dire che per il mio lavoro ci fu uno shock dovuto alla novità. E' una cosa che mi ha fatto bene e che ho apprezzato molto: mi ha stimolato come scrittore. Ora mi sento pronto per provare di nuovo quella sensazione.".