Doctow Who: due vecchi Dottori sono in disaccordo su Jodie Whittaker

Le polemiche sul casting dicomenon si placano: l’attrice sarà la prima donna a vestire i panni dell’iconico personaggio ine sembra che la questione stia dividendo il mondo dell’intrattenimento. Persino due vecchi interpreti del Dottore sono arrivati a discutere in pubblico.

Si tratta di Colin Baker e Peter Davison, che in passato hanno vestito i panni rispettivamente di Sesto e Quinto Dottore. I due attori sono comparsi ieri al Comic-Con 2017 di San Diego e hanno espresso il loro parere sul casting di Jodie Whittaker nelle prossime stagioni di Doctor Who, arrivando ad esprimere opinioni altamente contrastanti.

Secondo Peter Davison, infatti, Doctor Who non dovrebbe essere più un modello esclusivamente maschile e ha apertamente dichiarato che è favorevole all’idea di un Dottore donna. In completo disaccordo, invece Colin Baker: il Sesto Dottore ha aspramente criticato le dichiarazioni del suo predecessore.

“Quel modello esiste da 50 anni. Quindi scusa, Peter, ma stai dicendo spazzatura – nient’altro che spazzatura. Non hai bisogno di appartenere a un genere per essere un modello”.

La risposta di Davison non è stata meno pacata, dal momento che il Quinto Dottore ha definito Baker “un vecchio dinosauro”. Secondo voi chi dei due ha ragione? Intanto anche Peter Capaldi e la BBC hanno difeso strenuamente Jodie Whittaker.