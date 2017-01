Dopo Grey's Anatomy e Scandal, Shonda Rhimes ha un nuovo progetto tv

Shonda Rhimes si prepara a un altro banco di prova: una nuova serie drammatica dopo il successo decennale di Grey's Anatomy e quello recente di How to Get Away with Murder.

La seconda parte della tredicesima stagione di Grey's Anatomy si prepara a sbarcare in America a fine gennaio, ancora una volta la creatrice Shonda Rhimes sembra aver in serbo diverse novità per i personaggi dell'ospedale di Seattle. Nel frattempo anche How to Get Away with Murder (Le regole del delitto perfetto) continua ad andare in onda riscuotendo un discreto successo di pubblico; non contenta, la creatrice delle suddette serie, alle quali si aggiungono anche Scandal e The Catch, ha preparato un nuovo progetto per casa ABC.

La nuova serie di Shonda Rhimes non ha ancora un titolo ma dovrebbe andare in onda la prossima stagione e EW anticipa il plot: "Ambientata ne distretto federale a Sud di New York, il cosiddetto 'Mother Court' il legal drama seguirà alcuni avvocati schierati in fazioni opposte, accusa e difesa". Con un naturale incontro/scontro delle vite personali.