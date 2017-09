Dragon Ball Super: nuovi spoiler sulla sconfitta di un personaggio!

non è andato in onda questa settimana in Giappone - a causa di uno speciale a cura di Fuji TV sulla storia del Paese - ma tornerà tra 7 giorni con l'episodio 107. Nonostante ciò, i rumor e le anticipazioni non si placano, ed ecco arrivare nuove indiscrezioni su ciò che vedremo nella prossima puntata.

L'episodio 107 di Dragon Ball Super si intitolerà "La vendetta di F! La trappola astuta è pronta?!" e arriverà per la messa in onda sulle tv nipponiche domenica 17 settembre. Sappiamo già la sinossi generale della puntata, nella quale vedremo il perfido Frost fare la sua mossa per eliminare i guerrieri dell'universo 7.

Sappiamo che il bersaglio di Frost sarà il povero maestro Muten. Tuttavia, le nuove anticipazioni che giungono dalla Rete suggeriscono un destino amaro per uno dei protagonisti: Vegeta! Spunta, infatti, una nuova sinossi dell'episodio 107, che svela cosa accadrà al principe dei Saiyan:

"Più di metà dei partecipanti sono stati eliminati dal Torneo del Potere, e due universi sono scomparsi. La battaglia per la sopravvivenza continua e Frost trova la sua chance per vendicarsi di Vegeta. Utilizzando la Mufaba che l'Eremita della Tartaruga aveva scagliato contro Magetta, Frost sembra aver sigillato con successo Vegeta, ma..."

La tecnica di sigillo del maestro Muten avrà la meglio su Vegeta?