Dragon Ball Super: da oggi in onda i nuovi episodi su Italia 1

Oggi 6 settembre torna in onda la versione italiana di: suandranno in onda i nuovi episodi dell'anime doppiati in italiano dopo la trasmissione delle prime 27 puntate lo scorso inverno. Ecco tutto ciò che c'è da sapere per seguirla!

Dragon Ball Super riprenderà esattamente da dove si era fermato, con la messa in onda dell'episodio 28 alle 13:45 su Italia 1. Mediaset ha acquistato un nuovo pacchetto, che include i successivi 25 episodi dell'anime, ovvero la saga del Torneo tra gli Universi 6 e 7 e l'inizio dell'arco narrativo di Black Goku, che vede il ritorno di Trunks del Futuro.

L'episodio di oggi è intitolato “Lord Champa: il signore della distruzione del sesto universo”, del quale vi riportiamo di seguito la sinossi:

Durante un duro allenamento, Goku e Vegeta ricevono la visita di Champa e Vados, rispettivamente gemello e sorella maggiore di Beerus e Whis, appartenenti al cosiddetto sesto universo. Fra i due signori della distruzione, nonostante la parentela, non corre buon sangue e Champa propone al fratello l’istituzione di un torneo di arti marziali nel quale si scontreranno cinque combattenti selezionati dei rispettivi universi.

In caso di vittoria di Champa, Beerus dovrà cedere la terra al fratello che, in cambio, gli darà quella ormai disabitata del sesto universo. Per farlo, si avvarranno delle super sfere dei desideri, l’equivalente delle super sfere del drago. L’impresa sembra ardua, ma non per Goku che accetta la sfida con il solito entusiasmo.

Appuntamento a ora di pranzo, dunque, per gustarci il nuovo appuntamento con i Super Saiyan!