Dragon Ball Super: i titoli degli episodi italiani del 7 e dell'8 settembre

Oggi l'edizione italiana diha riaperto i battenti, con la messa in onda del nuovo pacchetto di episodi acquistati da a partire dal numero 28 . Abbiamo assistito alla puntata intitolata "Lord Champa! Il signore della distruzione del sesto universo", ma cosa ci aspetta nei prossimi giorni?

Mediaset ha infatti svelato proprio oggi i titoli dei prossimi due episodi di Dragon Ball Super su Italia 1, che saranno trasmessi il 7 e l'8 settembre prossimi e corrisponderanno ai numeri 29 e 30:

Episodio 29: " Il torneo di arti marziali "

" Episodio 30: "Il Reclutamento"

Ricordiamo che l'arco narrativo appena iniziato, che vedrà i guerrieri dell'universo 7 scontrarsi con quelli dell'universo 6 in un torneo di arti marziali, durerà 14 episodi: gli altri del pacchetto (che ne comprende in tutto 25, per ora) si dividono tra filler e l'inizio della saga di Black Goku.