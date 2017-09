Dragon Ball Super: titoli e sinossi degli episodi 108 e 109 [SPOILER]

: Laha svelato titoli e sinossi degli episodi ditra settembre e ottobre. Si tratta, in sintesi, del già citato episodio 107 e dei due successivi - 108 e 109 - che continueranno la saga del Torneo del Potere tra colpi di scena e ritorni.

L'episodio 107, come abbiamo già potuto dirvi recentemente, si intitolerà "La vendetta di F! La trappola astuta è pronta?!" e sarà trasmesso sulle TV giapponesi domenica 17 settembre: il prossimo weekend, ovvero domenica 10 settembre, l'episodio non sarà trasmesso poiché Fuji TV dedicherà l'intera giornata di palinsesto a uno speciale sulla storia del Giappone. Di seguito la sinossi:

“Fuwa, il Kaioshin del 6° Universo, ordina a Frost di eliminare i guerrieri del 7° Universo. Frost accetta, ma ad una condizione: se Frost e il 6° Universo vince il Torneo del Potere, le divinità dovranno perdonare a Frost tutti i crimini commessi, dovranno dimenticare le sue malefatte e gli saranno garantite sussistenze finanziarie al fine di adempiere ai suoi affari. Una volta messo in chiaro tutto ciò, Frost prende di mira il Maestro Muten”.

Andiamo avanti con gli episodi successivi: il 24 settembre sarà in onda il 108, intitolato "Freezer e Frost! I due malvagi si alleano?!". Ecco la sinossi:

“Freezer è a caccia del suo prossimo obiettivo, mentre Gohan, nel frattempo, sta subendo in malo modo contro Jimeze. I guerrieri del 7° Universo, una volta aver notato che Freezer trova divertente le difficoltà che sta riscontrando Gohan nel suo scontro, cominciano a perdere la fiducia in Freezer e credono che stia in procinto di tradirli“.

Il 1 ottobre salta nuovamente la programmazione di Dragon Ball Super, poiché sull'emittente sarà trasmesso lo speciale da un'ora di One Piece. Ma si conclude in bellezza l'8 ottobre, con l'episodio 109 intitolato “Il nemico più forte si avvicina a Goku! Lancia la letale Sfera Genkidama”. Sinossi:

“Mentre Gohan si trova nel mezzo di una battaglia intensa, Goku combatte contro Ribrianne. Spinta dalla volontà di vincere il Torneo del Potere, in modo da diventare una Dea amata, decide di attaccare Goku con tutte le sue forze. Nel frattempo, Jiren dell’11° Universo, che stava risparmiando la sua energia fino a questo momento, si presenta davanti a Goku e agli altri guerrieri e comincia a sopprimerli col suo incredibile e colossale Ki“.

Come si concluderà la saga del Torneo del Potere?