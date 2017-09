Dragon Ball Super: il Torneo del Potere sta per entrare nella fase cruciale!

: L'anime diè attualmente in corso anche in Giappone e la trama, molto più avanti rispetto all'edizione italiana, ci sta mostrando i Guerrieri Z impegnati nel, la competizione tra tutti gli universi indetta da Zeno. A quanto pare gli episodi di ottobre ci catapulteranno nella fase decisiva del torneo.

Lo ha svelato Hiryuki Sakurada, uno dei produttori dell'anime presso Toei Animation sin dalla saga di Majin Bu di Dragon Ball Z. Ecco le sua dichiarazioni in merito alle prossime puntate di Dragon Ball Super:

“In Dragon Ball Super si sta svolgendo il più grande Torneo del Potere, che ha il preciso scopo di decidere il destino di tutti gli Universi. A partire da ottobre, il Torneo raggiunge un momento cruciale nel quale Goku finalmente ha l’opportunità di affrontare Jiren, il suo avversario più forte. E da quel momento in poi sarà davvero una corsa interminabile che condurrà la grande battaglia di Goku e compagni verso il climax. E per cominciare questo punto culminante, Dragon Ball Super trasmetterà un episodio speciale da un’ora l’8 ottobre 2017.

Abbiamo in serbo sorprese senza precedenti per voi, quindi per favore attendetelo calorosamente. In più, grazie a Dragon Ball Super che si arricchisce col super-climax e One Piece che si preannuncia caldo e ricco di sorprese in occasione del 20° anniversario, finalmente si realizza la collaborazione tra questi due grandi serie animate. E’ un sogno vedere Goku e Rufy, protagonisti dei rispettivi anime, nella stessa immagine“.

Il fatidico episodio 109 dell'8 ottobre sembra ancora così lontano...