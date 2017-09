Dragon Ball Super: la trama dell'episodio 31 in onda oggi su Italia 1

: Prosegue la messa in onda della versione italiana di: oggi, fino a venerdì prossimo, riparte la consueta programmazione su, con l'episodio 31 dell'anime che sarà trasmesso alle 13:45. Curiosi di scoprire la trama della puntata? Eccovi serviti!

Continuano i preparativi per il Torneo di arti marziali tra gli universi 6 e 7 per decretare qual è la realtà con i guerrieri più forti, con in palio il dominio sul pianeta Terra conteso da lord Beerus e lord Champa. Nello scorso episodio abbiamo visto Goku e Vegeta completare la squadra che parteciperà alla competizione, composta dai due Saiyan insieme a Junior, Majin Bu e Monaka - il potente guerriero tanto decantato da Beerus.

Nell'episodio di oggi di Dragon Ball Super, il 31esimo, vedremo Bulma e Jaco recarsi al centro dell'Universo 7 per trovare l'ultima Super Sfera del Drago. Ma, a causa dell'eccessiva vastità dello spazio, Jaco propone alla donna di recarsi dal sommo Zuno, un essere onnisciente in grado di rivelare qualunque cosa... a un certo prezzo.

Appuntamento alle 13:45 su Italia 1 per il nuovo episodio italiano di Dragon Ball Super!