Dylan Dog - Dream of the Living Dead: online il pilot della serie

Online è stato diffuso il pilot della serie, operazione del regista, già autore di corti horror come Hades, e ora ideatore del progetto ispirato al personaggio creato da Tiziano Sclavi. Fan del fumetto, Kopacka è stato però costretto a cambiare i nomi dei personaggi per ragioni di copyright.

Con Dylan Dog - Dream of the Living Dead, Kopacka torna a raccontare le avventure del detective con mostri e zombie. Nonostante i problemi legati al copyright, Kopacka e il suo socio Alex Bakshaev sono riusciti a realizzare l'episodio pilota che vede per protagonisti Ford Everett nei pani di Dylan, Denise Ankel in quelli di Morgana e Harry Baer nei panni dell'Ispettore Mahlow.

Dylan Dog è il protagonista di una serie di fumetti di culto ideata da Tiziano Sclavi alla fine degli anni '80 e illustrata da Claudio Villa.