Ecco le foto e la sinossi della nuova première di Agents of S.H.I.E.L.D.

I primi otto episodi della quarta stagione disi sono dedicati quasi esclusivamente alla storia di. Dal mid-season finale in poi, però, la serie si concentrerà sul primo, interpretata da. Ecco foto e sinossi del nuovo episodio.

Il personaggio interpretato da Mallory Jansen è stato nelle retrovie per tutti gli episodi di questa stagione ma è destinata ad avere sempre più spazio. Mettere in scena un personaggio come Ghost Rider, infatti, ha costi altissimi e difficilmente sostenibili nonostante il grandissimo amore dei fan.

La première della seconda parte di stagione andrà in onda tra circa due settimane. Sono finalmente disponibili la sinossi e le prime fotografie dell’episodio: “Mentre Coulson e May si avvicinano sempre di più, il primo rimane inconsapevole dell’oscuro segreto che la seconda nasconde. Nel frattempo Aida non abbandona la sua ricerca di Darkhold, nel nuovo episodio di Agents of S.H.I.E.L.D. in onda su ABC”.

Agents of S.H.I.E.L.D. tornerà in onda il 10 Gennaio 2017, restate con noi per tutti gli aggiornamenti!