Ecco il nuovo poster di Agents of S.H.I.E.L.D.

è la prima serie della nuova fase televisiva die, purtroppo, non la più amata, nonostante le sue connessioni con gli altri prodotti della casa siano molteplici. Il nuovo poster pubblicato è dedicato alla nuova storyline, ed è disponibile in fondo alla notizia.

Dopo aver introdotto gli Inumani nel Marvel Cinematic Universe, la prima parte della quarta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. è stata dedicata a Robbie Reyes, il personaggio dietro alla maschera di Ghost Rider. Dopo aver concluso la sua storia, ABC ha cominciato a pubblicizzare il nuovo arco narrativo, LMD.

La sigla sta per Life Model Decoys: il poster ritrae Melinda May, rimpiazzata da un LMD alla fine dell’ultimo episodio del 2017. Sopra al personaggio, inoltre, è presente la scritta “Strange Tales”, che i fan dei fumetti Marvel ricorderanno come associata ai racconti dedicati a Doctor Strange.

Agents of S.H.I.E.L.D. tornerà il 10 Gennaio su ABC. Il poster, invece, è disponibile in fondo alla notizia. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti!