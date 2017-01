Ecco perché Michael Keaton ha rifiutato il ruolo di Jack in LOST

è una delle serie più importanti degli ultimi anni, i suoi personaggi si sono imposti nell’immaginario collettivo ed è diverso immaginarlo con volti diversi. Pochi sanno, ad esempio, che aera stato offerto il ruolo di Jack.

Giustamente o ingiustamente che sia, la reputazione di LOST si è incrinata parecchio negli ultimi anni, soprattutto a causa delle reazioni al finale di serie. L’importanza dello show non va però messa in discussione, soprattutto ai tempi della messa in onda.

Gli showrunner pensavano in grande già dall’inizio, tanto che avevano offerto il ruolo del protagonista a Michael Keaton, che ha recentemente raccontato a The Hollywood Reporter come è andata: “Mi sento un po’ in colpa per questa cosa, ho paura di aver dato un’impressione sbagliata. Io e J.J. Abrams abbiamo avuto una conversazione, principalmente perché ero curioso di conoscerlo e di parlarci.

In quell’occasione mi ha parlato della sua idea. Inizialmente il personaggio doveva essere sì il protagonista, ma morire negli ultimi dieci episodi del primo episodio. Mi piaceva molto questa idea, un po’ alla Soderbergh, mi piaceva poter fare un’ora di televisione e poi tornare a fare il pigro.

Quello che è successo è che questo colpo di scena è stato tolto dal progetto, e lo studio mi ha comunque accennato alla possibilità di fare l’intera serie. Non hanno fatto una vera offerta e io non ho veramente rifiutato, diciamo che non mi interessava più.”

Voi come avreste visto Michael Keaton nel ruolo di Jack? Vi sarebbe piaciuto un LOST così?