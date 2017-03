Ecco le serie TV più costose di sempre

Coinage ha stilato la classifica delle serie tv più costose della storia, e se per certi versi alcune presenze erano praticamente certe, altre invece rappresentano una sorprese. Lo show prodotto da, si è piazzata al settimo posto con un budget di 9 milioni di Dollari ad episodio.

Figurano in lista anche molti show targati HBO, tra cui Rome e Game of Thrones, ma anche siccome come Friends. Queste ultime tre sono legate dal fatto che costano 10 milioni di Dollari ad episodio, ma chiaramente Game of Thrones ha riscosso un successo maggiore rispetto alle altre due.

Friends si è contraddistinta per gli stipendi a sei stelle dei propri attori, non tanto per la produzione vera e propria.

Le quindici stagioni di ER si sono rivelate essere incredibilmente costose: si parla di 13 milioni di Dollari ad episodio, rispetto agli 1,9 milioni di Dollari iniziali.

The Get Down di Netflix costerà 120 milioni di Dollari a stagione, in parte giustificata dai “grossi cambiamenti di produzione e licenze musicali”, ma è il pluripremiato esordiente The Crown a prendersi, letteralmente, lo scettro, con 130 milioni di Dollari per la prima stagione.