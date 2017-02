Ecco tutti i dettagli del musical di Supergirl e The Flash!

Il networksta sfruttando le sue serie tratte dai fumettinei modi più disparati: dopo il crossover tra tutti i vari show, il network ha deciso di tentare il bis, proponendo un musical con protagonisti. Ecco tutti i dettagli.

Il crossover si distribuirà su due episodi, uno per ognuna delle due serie: il villain Music Meister verrà interpretato dalla star di Glee Darren Criss, mentre le canzoni originali saranno firmate da Rachel Bloom e dagli autori della colonna sonora di La La Land, Benj Pasek e Justin Paul.

L’attore David Harewood, interprete di Martian Manhunter in Supergirl, è molto felice di partecipare. Ecco cosa ha dichiarato:

“Penso che il crossover sia molto divertente. Melissa e Grant hanno delle voci davvero incredibili, sarà un episodio che ricorderemo, non vedo l’ora di lavorarci. Sono contento, poi, di debuttare in The Flash. Si tratta di una serie che seguo da diverso tempo, ha un pubblico molto appassionato. Sono contento di vedere Martian Manhunter e The Flash nella stessa inquadratura”.

Cosa ne pensate? Aspettate il musical di Supergirl e The Flash? Restate con noi per tutti gli aggiornamenti!