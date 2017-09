Emmy Awards 2017: ecco dove seguire la cerimonia in diretta!

Mancano poche ore all'inizio della cerimonia dei, in cui l', presso ildi Los Angeles, assegnerà gli ambiti premi alle migliori programmazioni televisive della scorsa stagione.

La cerimonia sarà presentata dal comico e conduttore televisivo Stephen Colbert e andrà in onda nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 settembre, a partire dalle 01:45 fino alle 05:00 (ora italiana).

In Italia, sarà possibile seguire la diretta della cerimonia su RAI 4 (canale 21 del Digitale Terrestre), il canale d'intrattenimento televisivo e cinematografico di casa Rai. La serata sarà commentata da Filippo Solibello e Marco Ardemagni, lo storico duo di conduttori radiofonici di Caterpillar AM, su Rai Radio2, frequenza radio su cui andrà in onda in contemporanea anche l'evento di stanotte. Inoltre, sarà possibile assistere alla premiazione anche in diretta streaming, andando sul sito RaiPlay, nella sezione Dirette. Infine, sarà possibile seguire la serata anche in differita alle 22.40 di lunedì 18 settembre, sempre sul canale RAI 4.

Vi ricordiamo che tra i principali show televisivi nominati, la serie che ha ricevuto più nomination è stata Westworld che condivide il podio con lo show televisivo Saturday Night Live, arrivati entrambi ad un totale di 22 nomination, seguiti da Feud: Bette and Joan e Stranger Things, arrivate a 18, Veep con 17, Big Little Lies e Fargo sono arrivate a 16, The Crow è arrivato a 13 insieme a The Handmaid’s Tale e The Night Of. Interessante è la prima di This Is Us che è riuscita ad ottenere ben 10 nomination. In questo link troverete la lista completa di tutte le nomination.