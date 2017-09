Emmy Awards 2017: I migliori momenti della serata in immagini

Nella notte sono andati in scena gli, arrivati così alla 69esima edizione, ecco le migliori immagini dal red carpet e dalla premiazione. In questo articolo invece trovati tutti i vincitori.

A trionfare è stata sopratutto la serie TV The Handmaid’s Tale, che ha portato a casa il più alto numero di statuette. Andata in onda su Hulu negli Stati Uniti, la serie campione di questo 2017 arriverà su TIMVision il prossimo 26 settembre e sarà assolutamente da non perdere (noi ve ne abbiamo già parlato ai tempi dell'uscita americana).

È stata una grande serata anche per Big Little Lies e le sue interpreti Nicole Kidman e Laura Dern, entrambe premiate. A bocca asciutta invece l'Italia, che aveva riposto tutte le sue speranze su The Young Pope di Paolo Sorrentino. La serie Wildside e Sky era candidata per il miglior design e la migliore fotografia, ma nessuno dei due premi è andato a segno. Ecco i migliori momenti della serata in immagini.

Foto © Latour/Variety/REX/Shutterstock, Shotwell/Invision/AP, WireImage, Reuters, Getty Images, AFP, Buckner/Variety/REX/Shutterstock