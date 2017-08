Emmy Awards 2017: This is Us perde una nomination!

Il drama di successo della, che aveva ricevuto ben 11 nomine agli Emmy lo scorso 13 Luglio, è costretta a perderne una a causa di un cavillo tecnico.

L'Accademy televisiva ha annullato la nomination per Migliori Costumi Contemporanei, per la quale lo show era candidato per l'episodio finale della prima stagione "Moonshadow". Il motivo? Secondo le regole dell'Accademy, affinché una serie possa rientrare in questa categoria, il 51% dell'episodio candidato deve essere ambientato negli ultimi 25 anni. La puntata in questione di This Is Us, che racconta l'inizio della storia tra Jack e Rebecca, e i vari flashback presenti in essa, non riescono a far raggiungere tale percentuale all'episodio.

"Dopo aver esaminato l'episodio 'Moonshadow' di This Is Us, il comitato ha osservato che il partecipante ha sfortunatamente calcolato male il minutaggio delle scene del passato rispetto a quelle contemporanee", ha dichiarato un portavoce dell'Accademy televisiva. "Infatti, l'episodio è prevalentemente nel passato. La nomina è quindi annullata."

A prendere il suo posto nella categoria, insieme agli altri nominati Big Little Lies, Empire, Grace and Frankie e Transparent, sarà la serie Netflix House of Cards che arriva ad un totale di sette nomination.