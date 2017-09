Emmy Awards 2017: tutti i vincitori della 69esima edizione

Nella notte del 17 settembre si è svolta la 69esima edizione dei, le premiazioni che celebrano i migliori prodotti televisivi che vengono proposti nella prima serata di palinsesto statunitense. Vediamo tutti i vincitori degli

Tra i prodotti maggiormente premiati troviamo, sul fronte drama, The Handmaid's Tale e Big Little Lies; nel genere comedy, invece, hanno trionfato Veep e Saturday Night Live. Nessun premio, invece, per gli acclamati Stranger Things e Westworld, mentre Game of Thrones è risultato assente dalle candidature a causa della messa in onda eccessivamente tardiva.

Ecco, di seguito, tutte le premiazioni per categoria: