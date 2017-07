Empire 4: Forest Whitaker si unisce al cast della quarta stagione!

: Il vincitore di Emmy e premio Oscar, nonché regista e produttore, si unisce al cast della serie Empire , che tornerà per la sua quarta stagione in autunno, su

Interpreterà il ruolo dello Zio Eddie, un'icona musicale super carismatica, che regalerà ad uno sconosciuto Lucious (Terrence Howard), la sua prima messa in onda in radio. Decenni dopo, Eddie torna in un momento critico, durante cioè la riabilitazione di Lucious, ed una Cookie (Taraji P. Henson) molto grata, lo invita a produrre una canzone che celebri il 20esimo anniversario della Empire Entertainment.

Empire torna il 27 settembre su FOX e nella season premiere, Lucious farà la sua prima apparizione pubblica dopo l'esplosione di Las Vegas, mentre tutti, nella famiglia Lyon, hanno il loro personale interesse affinché Lucious ritorni ad avere piene facoltà fisiche e mentali.

Nel 2016, Forest Whitaker ha partecipato ad Arrival, con Amy Adams; Rogue One: A Star Wars Story, con Felicity Jones, Riz Ahmed, Diego Luna e Ben Mendelsohn. A Febbraio 2018, lo vedremo in Black Panther, con Chadwick Boseman.

Empire è una produzione della Imagine Television iin associazione con la 20th Century Fox Television, ed è stata creata dal nominato all'Oscar Lee Daniels e dal vincitore di Emmy Danny Strong.