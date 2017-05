Everyeye Serie TV: le notizie più fresche e aggiornate su Google Edicola

Vi segnaliamo una importante novità per tutti gli appassionati di serie TV : da oggi sarà infatti possibile sfogliare le pagine della sezionedi Everyeye.it suutilizzando un qualsiasi browser oppure l'app gratuita per

Per accedere alla rivista Everyeye.it vi basterà cliccare qui dopo esservi registrati con il vostro account Google. Una volta effettuato il login potrete esplorare liberamente le sezioni Notizie e Articoli della versione edicola di Everyeye Serie TV, l'area tematica di Everyeye.it dedicato ai telefilm e alle serie televisive del momento.

Vi consigliamo di aggiungere Everyeye Serie TV tra i preferiti del vostro browser per poter sfogliare liberamente il magazine in ogni momento, se invece preferite la fruizione da mobile vi invitiamo a scaricare l'app gratuita Google Play Edicola (disponibile su iOS e Android) e successivamente cliccare su questo link. Buona lettura! Vi ricordiamo inoltre che presto faranno la loro comparsa su Google Edicola anche le versioni dedicate a Videogiochi, Cinema e Tecnologia, potete già aggiungerle nella vostra libreria, in questo modo potrete visualizzarle non appena verranno approvate.