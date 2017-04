Fargo 3: diffusa online una nuova featurette

FX ha diffuso online una nuova featurette proveniente dalla terza stagione di, la serie tv basata sull’omonimo film dei fratelli Coen, che tornerà sugli schermi americani il prossimo 19 Aprile.

Il filmato, come sempre, potrà essere visualizzato attraverso il player che trovate nella notizia, insieme ad un nuovo poster della serie tv.

Nel cast troviamo Ewan McGregor, Carrie Cook, Michael Stujlbarg, David Thewlis e Mary Elizabeth Winstead. Alla regia troviamo Noah Hawley, affiancato ovviamente da Joel ed Ethan Coen, che faranno da produttori esecutivi insieme a Warren Litfield e John Cameron.

Sulla messa in onda italiana, però, almeno al momento non sono disponibili informazioni, ma i diritti dovrebbero ancora essere tra le mani di Sky Atlantic.