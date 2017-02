Fargo 3: Ewan McGregor nei panni di 2 fratelli NON gemelli!

La terza stagione dici ha fatto una grande sorpresa quando è stato confermato che la star del cinemaavrebbe svolto un ruolo centrale. Quando è arrivata la notizia, è stato precisato che l'attore avrebbe ricoperto due ruoli nella serie. Ora arrivano altri particolari che renderanno i fan diancora impazienti.

Inizialmente si pensava che McGregor avrebbe ricoperto i ruoli di due fratelli gemelli nei prossimi e nuovi episodi del terzo capitolo di Fargo, poiché questa è la modalità che viene seguita solitamente quando un unico interprete viene ingaggiato per ricoprire i personaggi di due fratelli, ma da poco si è scoperto che questo particolare non è del tutto esatto.

Il vero doppio ruolo di McGregor è forse più interessante e più impegnativo da un punto di vista tecnico. Come l'attore ha spiegato in una sua recente dichiarazione, invece di impersonare due gemelli, egli vestirà effettivamente i panni di fratelli non gemelli. Questi due, chiamati Ray e Emmit, sono descritti come completamente opposti: Emmit è un imprenditore di successo, mentre Ray è un perdente frustrato.

Per ricoprire i due ruoli, McGregor dovrà sottoporsi a lunghe sedute di make-up e fare qualche lavoro extra sulla voce: "Sto ricoprendo due fratelli quindi si tratta indossare di un bel po' di protesi e make-up. Hanno un aspetto molto diverso, non sono gemelli. Sono dovuto riuscire a trovare la loro voce, e questa è stata una sfida, ma mi sono davvero goduto tutto questo lavoro.".