Fargo 3: FX annuncia il cast stellare al completo e l'inizio delle riprese

Da poche ore, è stata confermata la notizia secondo cui il network televisivo statunitenseha finalmente completato la lista degli attori che prenderanno parte alla prossima e terza stagione della serie antologica di, ovvero. In più, la rete ha anche comunicato la data di inizio delle riprese.

Tra gli attori già annunciati, c'era Ewan McGregor, che sarà il protagonista della terza stagione e che impersonerà il doppio ruolo dei fratelli Emmit e Ray Stussy in quello che sarà il suo primo ruolo regolare in una serie. Confermati già da tempo vi erano, poi, Carrie Coon, Mary Elizabeth Winstead, Jim Gaffigan e David Thewlis.

Da poco, FX ha comunicato l'introduzione nel cast delle new entries Michael Stuhlbarg, Scoot McNairy, Shea Whigham, Karan Soni, Fred Melamed e Thomas Mann.

Il terzo capitolo di Fargo sarà ambientato nel 2010, in seguito agli eventi della prima stagione del dramma. Non è chiaro come o se questi nuovi episodi saranno legati agli eventi del primo capitolo, ma un indizio può essere il fatto che nessuna delle stelle della prima stagione tornerà nel cast.

La produzione della terza stagione di Fargo ha una data di inizio impostata per il mese di gennaio, con un esordio che dovrebbe avvenire nel 2017.