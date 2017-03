Fargo 3: in rete un nuovo video della stagione con Ewan McGregor

Da pochissimo il network televisivo statunitenseha diffuso in rete un nuovo filmato che ci fornisce qualche inedito indizio e particolare dell'atteso terzo capitolo di, serie antologica che quest'anno vedrà in primo pianonei panni di due fratelli. Come sempre, potete trovare il video, dopo il salto, in calce alla news.

Nel video, si tornano a rivedere le ambientazioni tipiche delle stagioni precedenti di Fargo: neve, auto della polizia, accenti del Midwest, scene di violenza improvvisa. Inoltre, in queste scene esclusive, incontriamo anche il nuovo cast, composto da Carrie Coon, già vista in The Leftovers, Mary Elizabeth Winstead, David Thewlis, Michael Stuhlbarg, che conosciamo anche grazie a A Serious Man e Ewan McGregor, impegnato ad impersonare due ruoli differenti, ovvero quelli di due fratelli non gemelli.

Ricordiamo che la terza stagione di Fargo farà il suo debutto sui piccoli schermi a stelle e strisce con la sua prima puntata mercoledì 19 aprile 2017 sul network FX.