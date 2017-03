Fargo 3: online due nuovi promo dalla stagione con Ewan McGregor

Nelle ultime ore, il network televisivo statunitenseha rilasciato in rete due nuovi promo che ci consentono di dare un'occhiata aggiuntiva alla prossima e terza stagione di, serie antologica che, questa volta, vedrà al centroimpegnato in un doppio ruolo. I due video sono disponibili alla visione in fondo alla news.

Il terzo capitolo di Fargo, infatti, vede nel cast McGregor che presta il volto ad riproduzione di una coppia di fratelli, Emmit Stussy il ricco e bello imprenditore, simbolo del sogno americano che si è guadagnato l'appellativo di 'Re dei Parcheggi del Minnesota', e Ray un ufficiale di sicurezza calvo e sovrappeso. Carrie Coon gioca Gloria, il capo della polizia di Eden Prairie, Minnesota, che è stata descritta come confusa dalla tecnologia. Come possiamo vedere da uno dei promo qui sotto, infatti, le porte automatiche sono apparentemente tra i tipi di tecnologia con cui il personaggio fatica ad approcciarsi. Il secondo video, invece, ci offre un rapido incontro con il fratello di successo impersonato da McGregor.

I nuovi episodi della terza stagione di Fargo, saranno trasmessi in anteprima su FX a partire da mercoledì 19 aprile.