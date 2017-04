Fargo 3: online un nuovo trailer esteso

E’ stato rilasciato un nuovo trainer esteso per la terza stagione di, la serie targata FX basata sull’omonimo film dei fratelli Cohen, che sarà ambientata nel 2010 ed avrà come protagonista Ewan McGregor.

Le vicende ruoteranno intorno ad Emmit, il “re dei parcheggi del Minnesota” ed il fratello Ray, un ex ufficiale arrestato e rilasciato sulla parola che darà tutte le colpe dei propri fallimenti al fratello.

Nel cast figurano anche Carrie Coon, Michael Stuhlbarg, David Thwelis e Mary Elizabeth Winstead. Tra i produttori esecutivi figurano Joel ed Ethan Coen, affiancati da Noah Hawley. La messa in onda americana è prevista per Mercoledì 19 Aprile, mentre non sono ancora disponibili informazioni sulla programmazione italiana.