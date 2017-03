Fargo 3: online il trailer esteso ufficiale della stagione con Ewan McGregor

Nel giro di poche settimane, la terza stagione diarriverà sui piccoli schermi televisivi statunitensi e, dopo una serie di brevi teaser e trailer,ha finalmente rilasciato il filmato che tutti i fan della serie stavano aspettando. Come sempre, potete trovare il primo trailer esteso per la prossima stagione in fondo alla notizia.

Il trailer è lungo più di due minuti e ci rivela già qualche elemento della trama e dei personaggi che gli spettatori incontreranno nella terza stagione.

Attore protagonista di questo nuovo capitolo della serie antologica è Ewan McGregor che ha vestito i panni di due personaggi. Amientato nel 2010, infatti, il terzo capitolo di Fargo è incentrato su Emmit e il suo fratello leggermente più giovane Ray Stussy e, mentre il primo dei due fratelli è un uomo di successo attraente e realizzato, il secondo è deluso e sovrappeso, invidioso della vita del fratello. Carrie Coon interpreta Gloria Burgle, il capo del dipartimento di polizia locale, una madre appena divorziata che sta cercando di capire il nuovo mondo che la circonda, in cui le persone si connettono più intimamente con i loro telefoni che con le persone intorno a loro.

Fargo arriverà con i nuovi episodi della sua terza stagione mercoledì 19 aprile su FX.