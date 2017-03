Fargo 3: primi promo e teaser della serie con Ewan McGregor!

Da poco, il network televisivo statunitenseha diffuso online il primo promo e l'inedito teaser che ci presentano la prossima e terza stagione della serie, che vedrà nei panni dei due protagonisti il celebre, interprete di due fratelli non gemelli. I video sono disponibili alla visione dopo il salto.

Purtroppo per noi, i due filmati non ci danno alcun dettaglio sulla trama, ma grazie ad essi possiamo dare il nostro primo sguardo ad alcuni dei nuovi personaggi di Fargo, tra cui uno dei due fratelli impersonati da McGregor, ovvero quello di nome Ray. I filmati ci consentono anche di dare il nostro primo sguardo a Carrie Coon, che ricopre la parte di Gloria, il capo della polizia locale, che guarda con sospetto l'uscita di Ray dalla tavola calda. Abbiamo, inoltre la possibilità di vedere Mary Elizabeth Winstead nei panni di Nikki Swango, descritta come una ex detenuta fuuori di prgione sulla parola, furba e seducente con la passione per le carte.

Ricordiamo che la prossima e terza stagione di Fargo farà il suo debutto su FX il 19 aprile.