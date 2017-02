Fargo 3: rivelata la data della premiere e la trama della stagione!

Negli ultimi mesi sono state molte le voci e gli aggiornamenti ufficiali che ci hanno regalato nuovi particolari sulla prossima e terza stagione della serie antologicae ora arrivano finalmente online le informazioni che tutti i fan dello spettacolo stavano aspettando: la sinossi ufficiale completa e la data di debutto dello show.

Con Ewan McGregor nei panni di due fratelli in guerra tra loro, la terza stagione di Fargo cambia ancora una volta la sua ambientazione temporale, saltando al 2010 dopo dopo gli anni '70 della sua seconda stagione.

Le riprese a Calgary sono terminate qualche tempo fa, ma mentre fu annunciata una data di messa in onda provvisoria, nulla era ancora stato confermato finora. Con il rilascio di una sinossi completa, FX ha comunicato che Fargo andrà in onda con il suo prossimo capitolo a partire da mercoledì 19 aprile.

La sinossi completa della stagione recita: "Situato nel 2010, il terzo capitolo di Fargo sarà incentrato su Emmit e su suo fratello di poco più giovane Ray Stussy (Ewan McGregor). Emmit, il re dei parcheggi del Minnesota, rappresenta la classica storia di successo americano, mentre Ray sembra condannato al fallimento. Vissuto sempre all'ombra del fratello, Ray è un guardia giurata sovrappeso e calva, che incolpa suo fratello per i suoi fallimenti. La loro rivalità segue un percorso contorto che inizia con piccoli furti, ma ben presto condurrà all'omicidio e a intrighi mafiosi. Carrie Coon interpreta "Gloria Burgle" il capo del dipartimento di polizia locale. Una madre appena divorziata che sta cercando di capire il nuovo mondo che la circonda, dove le persone si connettono più intimamente con i loro telefoni che con il prossimo. Mary Elizabeth Winstead interpreta la fidanzata di Ray, Nikki Swango, un'ex galeotta libera sulla parola, furba e seducente. David Thewlis interpreta VM Vargas, un solitario e misterioso capitalista il cui boss ha intenzione di collaborare con Emmit, che lui lo voglia oppure no.".