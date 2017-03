Fargo: ecco il trailer esteso della terza stagione

E’ stato finalmente pubblicato in rete il full trailer della terza stagione di, la serie tv basata sul film dei fratelli Coen che andrà in onda negli Stati Uniti, su FX, il prossimo 19 Aprile. Nel filmato, che trovate come sempre in calce, vediamo i due gemelli Emmit e Ray Stussy mentre litigano.

Emmit è ovviamente interpretato da Ewan McGregor, di recente tornato al cinema con Trainspotting 2. Nel cast sono presenti anche Carrie Con, Mary Elizabeth Winstead, David Thewlis, Billy Bom Thornton, Colin Hanks e Martin Freeman.

La serie TV è ambientata nel 2010 e vede Emmit nei panni del gestore dei parcheggi del Minnesota, ovvero di un imprenditore che ha raggiunto tutti i suoi obiettivi, mentre Ray è un ufficiale arrestato che però viene rilasciato dalla prigione sulla parola, e darà la colpa di tutte le sue disgrazie al fratello.