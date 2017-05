Fear The Walking Dead 3: online il primo teaser della stagione

Ormai i fan della serie horror, spin-off di, sanno bene che l'inizio del periodo estivo porta con sé una nuova stagione dello show e, proprio in vista della premiere del terzo capitolo della serie, la rete via cavoha da poco rilasciato in rete il primo teaser che potete trovare dopo il salto.

Da poco, questo nuovo filmato, che porta il titolo di Chaos ha fatto il suo debutto online. Come potete notare, esso si focalizza soprattutto sul terrore provato dai i sopravvissuti nei primi giorni dell'apocalisse zombie e il suo carattere inquietante e caotico lascia gli spettatori con la promessa di una stagione emozionante.

Come sappiamo, lo spin-off di The Walking Dead non è riuscito a raggiungere la mole di seguito e di popolarità dello show da cui ha avuto origine, ma ha avuto successo nel costruirsi una posizione stabile all'interno della bassa stagione televisiva e gli appassionati sono in trepidante attesa del debutto del suo terzo capitolo.

Sicuramente la maggior parte dei fan è in attesa di ricevere delle risposte che, ormai, si sono rese necessarie. Quando la seconda stagione dello show è arrivata alla sua conclusione, infatti, sono rimasti in sospeso molti elementi nella storia, che hanno fatto in modo che il pubblico speculasse per tutto questo tempo.

Ricordiamo che la prima puntata della prossima e terza stagione di Fear The Walking Dead farà il suo debutto sui piccoli schermi a stelle e strisce domenica 4 giugno alle ore 21:00 su AMC.