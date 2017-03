Fear The Walking Dead 3: le prime foto e la descrizione della nuova stagione!

ha concluso la sua seconda stagione con una finale emozionante di in cui il tutto è culminato con grandi eventi per tutti i personaggi, sia in senso positivo, sia in senso negativo. Ora la rete via cavoci anticipa le nuove puntate del terzo capitolo con le foto e la descrizione della stagione che trovate dopo il salto.

Grazie alle immagini che potete vedere qui sotto, possiamo dare il nostro primo sguardo al futuro di Madison, Travis, Luciana, Nick, che probabilmente continuano ad esplorare Tijuana, o tentano di avventurarsi di nuovo negli Stati Uniti d'America.

La AMC, inoltre ha rilasciato la prima descrizione ufficiale per la prossima terza stagione, che tornerà nel mese di giugno: "Quando Fear The Walking Dead ritornerà per la terza stagione, la nostra famiglia sarà riunita sul vibrante e violento confine Usa-Messico. I fermi internazionali sono stati ovviamente eliminati dopo la fine del mondo e i nostri personaggi devono cercare di ricostruire non solo la società, ma anche la loro famiglia. Madison (Kim Dickens) si è ricongiunta con Travis (Cliff Curtis), ma Alicia (Alycia Debnam-Carey) è rimasta traumatizzata dall'assassinio di Andres. Nella sua prima azione come leader, Nick (Frank Dillane) ha visto Luciana (Danay Garcia) subire un'imboscata da parte di un gruppo di miliziani americani - la coppia è sfuggita alla morte, ma Nick non si sente più invulnerabile. Guarito sia emotivamente, sia fisicamente, Strand (Colman Domingo) è concentrato sulla moneta del nuovo mondo, mentre la prigionia di Ofelia (Mercedes Mason) metterà alla prova la sua capacità di sopravvivere e di risvegliare la ferocia di suo padre.".