Fear The Walking Dead 3: lo show runner parla dei cambiamenti ai personaggi

Mancano ormai poche settimane al ritorno, su AMC, della terza stagione di, lo spin-off di The Walking Dead. Lo showrunner della serie tv, Dave Erickson, si è concesso ai microfoni di TVLine, a cui ha svelato degli interessanti dettagli sulle novità che andremo a vedere.

A quanto pare, infatti, i personaggi dei nuovi episodi saranno più attenti, forti e spietati in quanto si renderanno finalmente conto che niente del mondo che conoscono sarà permanente.

Travis sarà a tutti gli effetti un combattente e “sarà molto più spietato rispetto a come lo abbiamo visto in passato. Questo suo nuovo carattere andrà a toccare anche la famiglia. Alice, dopo l’uccisione di Andrès, si tirerà indietro a piccoli passi, ma questo lo vedremo solo dal quinto episodio, in cui arriverà in un posto che la farà diventare più forte”.

Cambiamenti in arrivo anche per Madison, che la vedremo cambiata già dalla première, dopo di che si concentrerà unicamente sulla sicurezza della sua famiglia.