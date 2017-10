Fearless: ecco il trailer della nuova serie di Amazon Prime Video

ha appena annunciato di aver acquisito i diritti di, una serie drama del Regno Unito andata in onda in anteprima su, in estate. Su, lo show debutterà il

Fearless seguirà le vicende di Emma Banville, interpretata da Helen McCrory, un avvocato delle risorse umane che, nel suo ultimo caso, scoprirà una fitta rete di segreti che porteranno a ripercussioni sia personali che nazionali. Nella serie, Emma sarà impegnata a dimostrare l'innocenza di Kevin Russell (Sam Swainsbury), un uomo accusato dell'omicidio della studentessa 14enne Linda Simms (Eve Austin), ma nello andare a fondo alla verità, inizierà a sentire forti potenze nella polizia e nei servizi di intelligence che le impediranno di scoprirla.

"Siamo entusiasti di aggiungere questo drama a Prime Video", ha dichiarato Brad Beale, vicepresidente della Worldwide TV Content Acquisition. "Patrick Harbinson è brillante nel raccontare storie stupefacenti e il cast consentirà agli spettatori di immedesimarsi al massimo nei personaggi".

Nel cast troveremo anche Wunmi Mosaku, Jonathan Forbes, John Bishop, Rebecca Callard, Jamie Bamber, Sam Swainsbury, Emma Hamilton e Robin Weigert.