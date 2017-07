Final Space: nuova serie animata con David Tennant, Steven Yeun e Ron Perlman

In arrivo una nuova serie tv di animazione stellare. Parliamo di, creata da, il quale ha annunciato anche una star di eccezione nel cast: si tratta di

David Tennant è ricordato, specie negli ultimi anni, per aver intrepretato il Decimo Dottore in Doctor Who, ma anche il villain Killgrave in Marvel’s Jessica Jones su Netflix. Il creatore di questa “epica space opera” animata, Olan Rogers, ha annunciato il progetto con un video, svelando poi che Tennant sarà una delle stelle che comporranno il prestigioso cast di Final Space.

Nel cast di Final Space ci saranno anche Fred Armisen (SNL), Tom Kenny (Adventure Time), Gina Torres (Suits), Steven Yeun (The Walking Dead) e Ron Perlman (Hellboy). Intanto possiamo gustarci il video che mostra il dietro le quinte della serie animata e nel quale il creatore annuncia la presenza di David Tennant, insieme a un primo footage che vi proponiamo in basso.

Final Space uscirà nel 2018.