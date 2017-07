Finn Jones parla dei un altro spinoff oltre a The Defenders

La star di, ha parlato della possibilità di un altro spinoff della Casa delle Idee, oltre a The Defenders , che andrà in onda sua partire dal prossimo 18 agosto.

Diciamo che tutto parte da alcune speculazioni che hanno iniziato a fare capolino fin dal primo momento in cui eroi tanto attesi dai fan, quali Luke Cage (Mike Colter) e Iron Fist, sono entrati finalmente nell'MCU. E quindi, oltre a The Defenders, le speculazioni volevano che i due personaggi fossero presenti in un'altra potenziale serie spinoff, Heroes for Hire (Eroi in Vendita).

Parlando recentemente con Screen Rant, al ondon Film & Comic Con, Jones ha parlato del suo personale desiderio di vedere Eroin in Vendita finalmente sullo schermo, specificando però, che con la Marvel questo discorso non è mai stato nemmeno accennato:

"Prima di tutto voglio dire che vorrei assolutamente vedere heroes for Hire. Non ne abbiamo parlato, ma lavorare con Mike è fantastico. E' un grande attore e una bella persona. Abbiamo una chimica naturale insieme, come attori, ma anche i personaggi che interpretiamo ce l'hanno. Una delle cose migliori di The Defenders e nel modo in cui è stato scritto da Marco Ramirez, sono le scene che io e lui abbiamo insieme. Credo che il pubblico sarà piacevolmente sorpreso quando le vedrà, perché ci sono delle fantastiche "connessioni" proprio con Heroes for Hire."

Non solo Finn Jones, ma anche lo stesso Mike Colter non ha mai nascosto l'interesse verso Eroi in Vendita e la possibile trasposizione in tv.

Se vogliamo essere precisi, anche la prima stagione di Luke Cage aveva dei chiari riferimenti ad Heroes for Hire, e dunque non è un'idea del tutto folle pensare che, prima o poi, si decida di farne una serie spinoff.

Per adesso attendiamo con ansia, tra meno di un mese, di vedere il team-up dei Difensori, a partire dal 18 agosto, su Netflix.

