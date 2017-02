Firefly: FOX continuerà con il reboot... ad una condizione

Da quandosi è conclusa gli appassionati di fantascienza hanno sperato di assistere alla messa in onda di più episodi dello show. Sembra che allala questione di un reboot disia sorta più volte e, a quanto pare, con il ritorno di, nuovi episodi della serie non sono del tutto fuori questione.

La serie durò solo per un anno su FOX, ma è ampiamente considerata come uno dei migliori spettacoli di fantascienza della storia. La creazione di Joss Whedon e l'interpretazione di Nathan Fillion e Alan Tudyk sta ancora guadagnando nuovi appassionati.

Secondo il presidente dell'intrattenimento della FOX, David Madden, l'opzione per più episodi di Firefly è sul tavolo. C'è solo una condizione: Joss Whedon deve collaborare e salire a bordo del progetto se veramente si vorranno produrre nuove puntate dello spettacolo. La rete è convinta che sia proprio grazie a Whedon se lo spettacolo è diventato il punto di riferimento che è stato, e la FOX non vuole cominciare senza di lui, perché ciò vorrebbe dire rinunciare all'identità dello show.

Quindi, se sperate di vedere più episodi di Firefly in futuro, sembra proprio che dobbiate confidare in Joss Whedon perché, a quanto pare, ora è tutto nelle sue mani.